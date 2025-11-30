Assalto ai Lego Sfuma un colpo da 20mila euro
BRESSANA BOTTARONE (Pavia) Con il Natale alle porte, un autoarticolato carico di Lego era un “bocconcino” ghiotto per una banda di criminali, che ha organizzato nei dettagli il colpo, facendo i conti senza l’oste: l’arrivo delle forze dell’ordine. È stato l’intervento dei militari, infatti, a far scappare i ladri abbandonando i giochi. Teatro del tentato furto nella notte tra venerdì e sabato è stato il parcheggio di una ditta di logistica di Bressana Bottarone dove un autista si era fermato a riposare nella sua cabina. L’uomo così non si è accorto di nulla, qualcuno però ha notato alcuni movimenti sospetti e ha lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
