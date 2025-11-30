Assalto a La Stampa Francesca Albanese | Condanno la violenza ma anche voi giornalisti

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dico sempre ai più giovani che capisco covare la rabbia, ma alle manifestazioni si va con le mani alzate. Chi si batte per i diritti umani deve fare lo sforzo ulteriore di rifiutare in qualsiasi modo la violenza. Lo so che è un boccone difficile da digerire per molti. Ma è ovvio che condanno la violenza, ma condanno anche voi giornalisti che ignorate, oggi sfogliavo le pagine dei giornali e non si parlava di quello che è successo a Genova, con migliaia di persone in piazza”. Lo ha detto sabato la Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, a margine del convegno ‘Rebuild Justice-Ricostruire la giustizia’ all’Università di Roma Tre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

assalto a la stampa francesca albanese condanno la violenza ma anche voi giornalisti

© Lapresse.it - Assalto a La Stampa, Francesca Albanese: “Condanno la violenza ma anche voi giornalisti”

Argomenti simili trattati di recente

assalto stampa francesca albaneseAlbanese cavalca l'assalto a La Stampa: "Sia da monito ai giornalisti". Meloni: "Capovolge la realtà" - Con questa parole, dopo una giornata di polemiche, Francesca Albanese tenta di uscire dall’angolo. Lo riporta iltempo.it

assalto stampa francesca albaneseAssalto contro La Stampa, oltre 30 identificati. Polemica per le parole di Albanese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto contro La Stampa, oltre 30 identificati. Riporta tg24.sky.it

assalto stampa francesca albaneseFrancesca Albanese e il ‘monito’ ai giornalisti. Cosa ha detto la relatrice Onu finita (ancora) tra le polemiche - Torino, 29 novembre 2025 – Finiscono ancora al centro delle polemiche le parole della relatrice Onu Francesca Albanese, che oggi all'evento organizzato dal Global Movement to Gaza a Roma Tre, ha conda ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Assalto Stampa Francesca Albanese