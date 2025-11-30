Assalto a La Stampa Francesca Albanese | Condanno la violenza ma anche voi giornalisti

“Dico sempre ai più giovani che capisco covare la rabbia, ma alle manifestazioni si va con le mani alzate. Chi si batte per i diritti umani deve fare lo sforzo ulteriore di rifiutare in qualsiasi modo la violenza. Lo so che è un boccone difficile da digerire per molti. Ma è ovvio che condanno la violenza, ma condanno anche voi giornalisti che ignorate, oggi sfogliavo le pagine dei giornali e non si parlava di quello che è successo a Genova, con migliaia di persone in piazza”. Lo ha detto sabato la Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, a margine del convegno ‘Rebuild Justice-Ricostruire la giustizia’ all’Università di Roma Tre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Assalto a La Stampa, Francesca Albanese: “Condanno la violenza ma anche voi giornalisti”

