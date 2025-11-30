Asllani si fa parare il rigore da Falcone al 90' il Lecce affonda il Torino

Lecce-Torino 2-1 RETI: 20'pt Coulibaly, 22'pt Banda; 12'st Adams. LECCE (4-2-3-1): Falcone 7; Danilo Veiga 6, Gaspar 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Ramadani 6, Coulibaly 7; Pierotti 5.5 (20'st Morente 5), Berisha 7 (37'st Drame sv), Banda 7 (20'st Sottil 5.5); Stulic 5 (47'st Ndaba sv). In panchina: Fruchtl, Samooja, Siebert, Sala, N'Dri, Perez, Helgason, Kouassi, Camarda, Gorter, Maleh. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

