Askatasuna trent' anni di impunità e violenze per il centro sociale

L'assalto alla redazione de La Stampa è solo l'ultimo atto violento del centro sociale Askatasuna, che a Torino detta legge ormai da quasi 3 decenni dallo stabile occupato di viale Regina Margherita. Eppure, nonostante questo, invece di procedere con lo sgombero, il Comune di Torino sta cercando di percorrere la strada del bene comune, che porta a una legittimazione del centro sociale nonostante la lunga storia di violenze che lo contraddistingue. Chi è Askatasuna. Dal 1996 occupa l'ex Casermetta Reale, Askatasuna è un nome che in basco significa "libertà", utilizzato furbamente per coprire un’occupazione abusiva di un bene demaniale e l’organizzazione di una lunga serie di violenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

