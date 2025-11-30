Asfaltature e riparazioni Lavori in centro e frazioni

Sotto la lente strade e parchi. Tra quartieri e frazioni. Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alle manutenzioni Simone Falorni hanno condotto un sopralluogo negli scorsi giorni indicando le priorità di queste ultime settimane dell'anno per le manutenzioni. Si fronte asfaltature è cominciato l'ultimo giro con il rifacimento stradale e dei marciapiedi (porzioni o totalità, a seconda del livello di degrado) di via Dainelli. Altri interventi puntuali con il rifacimento parziale dell'asfalto sono in corso d'opera tra il centro e la zona Stazione su via Ferrucci, via Arnolfo di Cambio, via Cavour, via Fucini, via Cantino Cantini, per poi proseguire in zona Santa Maria con la previsione del rifacimento asfalto in alcuni tratti di via Livornese, via Guicciardini, via Pio La Torre e via Bachelet.

