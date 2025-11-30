Ascolti TV Total Audience | Sabato 29 Novembre Boom per La Forza di una Donna +48K

Sabato 29 novembre 2025, Rai1 ha confermato ancora una volta il successo di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che continua a intrattenere milioni di telespettatori. Durante il segmento Tutti in Pista, il programma ha registrato 3.723.000 spettatori con uno share del 20,62%, dalle 21:24 alle 22:31. La trasmissione principale ha poi raccolto 2.705.000 spettatori (25,83% di share) dalle 22:31 all’1:32, confermando la sua popolarità tra il pubblico di Rai1. Su Canale5, il talent show Tú Sí Que Vales ha ottenuto 3.788.000 spettatori con uno share del 25,18% dalle 21:30 alle 00:15. Il segmento Buonanotte, trasmesso fino all’1:06, ha registrato 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience: Sabato 29 Novembre, Boom per “La Forza di una Donna” (+48K)

Ascolti TV Total Audience - Nella serata di ieri, sabato 29 novembre 2025, Rai1 ha confermato il successo di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, registrando ottimi risultati in total audience. Scrive quilink.it

