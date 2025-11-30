Ascolti tv sabato 29 novembre chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tú Sí Que Vales

Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - Il programma 'Tú Sí Que Vales', in onda ieri sabato 29 novembre su Canale 5, vince la sfida del prime time con 3.765.000 spettatori e il 25,2% di share. Su Rai1 lo show di Milly Carlucci 'Ballando con le stelle' ha raccolto 2.678.000 spettatori, raggiungendo uno share del 25,8%. In sovrapposizione diretta Tú Sí Que Vales ha raggiunto 3.767.000 spettatori (25,2%) contro i 3.433.000 spettatori (23%) di Ballando con le Stelle. Terzo gradino del podio per 'In Altre Parole' su La7 che ha incollato allo schermo 1.128.000 spettatori (6,2% share). La classifica della prima serata continua con Italia1 che con 'Le streghe' ha raggiunto 672. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascolti tv sabato 29 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tú Sí Que Vales

Contenuti che potrebbero interessarti

Il sabato infuocato della tv Chi ha vinto la gara di ascolti tra "Ballando" e "Tu si que vales", cosa hanno scelto gli italiani ? - facebook.com Vai su Facebook

#AscoltiTV | Sabato 29 Novembre 2025. Vince Tú Sí Que Vales con il 25.2%, Ballando sale al 20.7-25.8%. In sovrapposizione dalle 21.30 alle 00.15 TSQV 25.25% 3.767 BCLS 23.01% 3.433 Vai su X

Ascolti TV ieri sera sabato 29 novembre 2025: si accorcia la forbice tra Ballando e Tú Sí Que Vales - La sfida degli ascolti tv del sabato vede una sfida serrata come mai prima tra Ballando e Tu si que vales, i dati auditel di ieri sera. Lo riporta libero.it

Ascolti tv sabato 29 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tú Sí Que Vales - 000 spettatori e il 25,2% di share, per lo show di Milly Carlucci 2. adnkronos.com scrive

Ascolti tv 29 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales, la sfida tra Scotti e De Martino - In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. fanpage.it scrive