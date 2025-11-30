Ascolti tv sabato 29 novembre chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tú Sí Que Vales

(Adnkronos) – Il programma 'Tú Sí Que Vales', in onda ieri sabato 29 novembre su Canale 5, vince la sfida del prime time con 3.765.000 spettatori e il 25,2% di share. Su Rai1 lo show di Milly Carlucci 'Ballando con le stelle' ha raccolto 2.678.000 spettatori, raggiungendo uno share del 25,8%. In sovrapposizione diretta Tú Sí . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Stabilire chi ha vinto la sfida del sabato sera non è mai semplice. Durate diverse, break sfalsati, ascolti che si spezzano. Per fortuna ci salva la sovrapposizione: #BallandoConLeStelle a 3.433.000 spettatori, pari al 23%, contro #TúSíQueVales a 3.767.000 spe - facebook.com Vai su Facebook

#AscoltiTV | Sabato 29 Novembre 2025. Vince Tú Sí Que Vales con il 25.2%, Ballando sale al 20.7-25.8%. In sovrapposizione dalle 21.30 alle 00.15 TSQV 25.25% 3.767 BCLS 23.01% 3.433 Vai su X

Ascolti TV ieri sera sabato 29 novembre 2025: si accorcia la forbice tra Ballando e Tú Sí Que Vales - La sfida degli ascolti tv del sabato vede una sfida serrata come mai prima tra Ballando e Tu si que vales, i dati auditel di ieri sera. Lo riporta libero.it

Ascolti tv 29 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales, la sfida tra Scotti e De Martino - In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. fanpage.it scrive

Ascolti TV | Sabato 29 Novembre 2025. Tú Sí Que Vales domina, Ballando sfiora il 26% - Auditel Sabato 29 Novembre 2025: Tú Sí Que Vales conquista il prime time con il 25,2% di share, mentre Ballando con le Stelle cresce e si attesta tra il 20,7% e il 25,8%. Si legge su quilink.it