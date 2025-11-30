Ascolti TV | Sabato 29 Novembre 2025 Tú Sí Que Vales vince col 25.2% Ballando sale al 20.7-25.8%

Nella serata di ieri, sabato 29 novembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( qui il resoconto della decima puntata ), dopo il segmento Tutti in Pista a 3.698.000 spettatori pari al 20.7% di share dalle 21:24 alle 22:31, ha intrattenuto 2.678.000 spettatori pari al 25.8% dalle 22:31 alle 1:32. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.765.000 spettatori con uno share del 25.2% dalle 21:30 alle 00:15 (Buonanotte a 1.810.000 e il 25.7% dalle 00:21 alle 1:06). In sovrapposizione dalle 21:30 alle 00:15 Ballando con le Stelle a 3.433.000 spettatori (23.01%) vs Tú Sí Que Vales 3.767. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 29 Novembre 2025. Tú Sí Que Vales vince col 25.2%, Ballando sale al 20.7-25.8%

