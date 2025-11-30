Sabato 29 novembre 2025, su Rai1 la decima puntata di Ballando con le Stelle ha raccolto 3.698.000 spettatori con uno share del 20,7% nel segmento Tutti in Pista dalle 21:24 alle 22:31. Successivamente, la trasmissione ha segnato 2.678.000 spettatori pari al 25,8% dalle 22:31 all’1:32. Su Canale5, Tú Sí Que Vales ha ottenuto 3.765.000 spettatori con il 25,2% dalle 21:30 alle 00:15. La seconda parte, Buonanotte, ha raccolto 1.810.000 spettatori con il 25,7% dalle 00:21 all’1:06. In sovrapposizione tra le 21:30 e le 00:15, Ballando con le Stelle ha totalizzato 3.433.000 spettatori (23,01%), mentre Tú Sí Que Vales ha raggiunto 3. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Sabato 29 Novembre 2025. Tú Sí Que Vales al 25,2%, Ballando con le Stelle tra 20,7 e 25,8%