Ascolti tv del 29 novembre è scontro tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales

Il sabato sera la sfida degli ascolti si gioca ormai tra Rai e Mediaset. La tv di Stato ha schierato come sempre Milly Carlucci e il dancing show di successo Ballando con le stelle, mentre il Biscione ha proposto Tu Sì Que Vales, il talent con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Una gara che si consuma ormai da settimane e che vede vincere, una serata dopo l’altra, il talent show di Canale5. E Mediaset raccoglie consensi anche nell’access prime time, con la competizione tra Affari Tuoi, guidato da Stefano De Martino, e La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti si fa sempre più serrata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 29 novembre, è scontro tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales

Argomenti simili trattati di recente

Ascolti TV | Giovedì 27 Novembre 2025. La Ruota dei Campioni vince col 24.8%, Un Professore tiene al 20% I dati auditel della giornata di ieri - facebook.com Vai su Facebook

Le grandi trasformazioni nascono dall’ascolto. Dal 12 al 14 novembre il Dipartimento sarà a Bologna per la 42ª Assemblea Anci, per incontrare i Comuni italiani e condividere idee, strumenti e progetti che rendono la #PA più moderna e vicina ai cittadini. #anci Vai su X

Ascolti tv ieri 29 novembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 29 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 29 novembre 2025. Secondo mam-e.it

Filippo Magnini: Ballando del 29 novembre 2025 (video e foto) - La decima puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 29 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall'ex nuotatore e ora volto televisivo Filippo Magnini e dall'apprezzat ... Scrive msn.com

Ascolti tv venerdì 28 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di venerdì 28 novembre: i dati di Tradimento in onda su Canale 5 e The Voice Senior su Rai 1. Come scrive fanpage.it