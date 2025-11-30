Ascolti bene Tú sí que vales Crescono Ballando e Affari tuoi
Testo Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.678.000 individui all'ascolto pari al 25.8% di share (Ballando. Tutti in pista: 3.698.000 - 20.7%), in crescita. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 25.2% pari a una media di 3.765.000 affezionati (Buonanotte: 1.810.000 - 25.7%). Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Accademia Vesuviana della Danza. Dramatic Violin · In This Shirt (Violin). “Se ascolti bene, ogni movimento dice il tuo nome”? Quanti si ritrovano in queste parole? #accademiavesuvianadanza #casalnuovodinapoli #casalnuovodanza #emozioni - facebook.com Vai su Facebook
Mangiare bene è semplice! Cibi veri, piatti colorati e ascolto del corpo Piccole scelte ogni giorno, una vita più lunga e sana Al @medicotv2000 la Dott.ssa Annamaria Acquaviva, dietista nutrizionista e farmacista Rivedi su play2000.it/detail/9 #Tv2000 # Vai su X