Ascoli piange Catia Mancini | la costumista aveva 55 anni

Ascoli, 30 novembre 2025 – Un gravissimo lutto ha colpito la città di Ascoli. Se ne è andata a soli 55 anni la costumista Catia Mancini. Molto conosciuta e apprezzata in città, aveva iniziato la sua attività nel 1991 e nel tempo si era affermata per la sua genialità, la gentilezza e la professionalità. Se l’è portata via un male incurabile scoperto solo tre mesi fa. Domani, giorno del suo compleanno, verrà invece celebrato il rito funebre alle ore 15 nella chiesa di San Pietro Martire. La salma fino ad allora rimarrà nella Casa Funeraria Damiani a disposizione di chi vorrà porgerle l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

