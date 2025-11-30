Ascensori fuori uso | via alla riqualificazione

Guasti e danneggiamenti, atti vandalici a danno dei due ascensori del sottopassaggio ciclopedonale tra le vie Caduti della Libertà e Vittorio Veneto. Scatta l’ora della riqualificazione e dell’adeguamento digitale: è iniziato, infatti, da pochi giorni l’atteso restyling delle due cabine e degli impianti, che ne regolano la salita dal tunnel, sotto i binari ferroviari, al piano stradale e viceversa. Grazie ai 45mila euro stanziati dal Comune in una recente Variazione di Bilancio, gli interventi porteranno alla modernizzazione dei due ascensori, che spesso erano "fuori servizio" proprio per via dei vandalismi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

