Asbr continua lo stato di agitazione | Dall’Azienda nessuna risposta

È ancora stato di agitazione sindacale per i lavoratori dell’Asbr, l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, che si occupa della gestione delle scuole d’infanzia del territorio degli otto Comuni della Bassa. La conferma arriva dai rappresentanti della Funzione pubblica della Cgil, accusando l’Azienda della Bassa di "non aver fornito risposte" all’incontro che si è tenuto venerdì in Prefettura a Reggio, in quello che doveva essere un tentativo di conciliazione. Una vicenda di cui si parla già dalla scorsa estate, col sindacato a contestare all’Asbr un aumento stipendiale "simbolico" ai propri dipendenti, "ma negando agli stessi alcuni diritti acquisiti nel tempo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

