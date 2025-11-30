Artisti di strada e bancarelle E si celebra anche don Verità

Belle e accoglienti – commenta il sindaco di Modigliana Jader Dardi – le installazioni in legno allestite dal gruppo dei volontari per dare il benvenuto e accogliere i partecipanti alla terza edizione dei Mercatini di Natale, per le vie del centro storico". Prosegue la seconda giornata con mostre natalizie dalle ore 10 e gli artisti di strada. I laboratori e attività per bambini dalle 10,30 alle 18 saranno in piazza Vittorio Veneto dove i piccoli potranno scrivere e decorare la loro letterina per Babbo Natale e portarla all'angolo di 'Polo Nord', lì verranno accolti dagli elfi che li inviteranno ad entrare per una foto col Babbo più famoso di tutti.

