Arriva la Superluna fredda | perché si chiama così e come vederla
Occhi al cielo per il prossimo spettacolo che ci offrirà la luna. Tra il 4 e il 5 dicembre, infatti, ci sarà il fenomeno della Superluna Fredda, che combinerà la luna piena di dicembre e al perigeo. Si tratta di un evento molto speciale, perché sarà l' ultimo plenilunio del 2025, combinato al fatto che il nostro satellite si troverà nel suo punto orbitale più vicino alla Terra, ossia a "soli" 363.932 km di distanza. Questo renderà il corpo celeste più grande, almeno dal nostro punto di vista. Ci apparirà accresciuta dell'8% e ben il 15% più luminosa. Sarà uno spettacolo unico e molto raro: per poterlo rivedere, dovremo aspettare fino al 2042. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
