Arriva la Superluna fredda | perché si chiama così e come vederla

Ilgiornale.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Occhi al cielo per il prossimo spettacolo che ci offrirà la luna. Tra il 4 e il 5 dicembre, infatti, ci sarà il fenomeno della Superluna Fredda, che combinerà la luna piena di dicembre e al perigeo. Si tratta di un evento molto speciale, perché sarà l' ultimo plenilunio del 2025, combinato al fatto che il nostro satellite si troverà nel suo punto orbitale più vicino alla Terra, ossia a "soli" 363.932 km di distanza. Questo renderà il corpo celeste più grande, almeno dal nostro punto di vista. Ci apparirà accresciuta dell'8% e ben il 15% più luminosa. Sarà uno spettacolo unico e molto raro: per poterlo rivedere, dovremo aspettare fino al 2042. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

arriva la superluna fredda perch233 si chiama cos236 e come vederla

© Ilgiornale.it - Arriva la Superluna fredda: perché si chiama così e come vederla

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

arriva superluna fredda perch233Arriva la Superluna fredda: perché si chiama così e come vederla - La luna piena di dicembre è speciale perché si tratta dell'ultimo plenilunio dell'anno. Da ilgiornale.it

arriva superluna fredda perch233Arriva la Superluna Fredda, l'ultimo spettacolo del 2025: la più grande e luminosa - Il culmine atteso la notte del 5 dicembre, prima dell'Immacolata. Scrive msn.com

arriva superluna fredda perch233SUPERLUNA FREDDA Superluna Fredda, l’ultimo grande spettacolo celeste del 2025: appuntamento il 5 dicembre - Dicembre si apre con uno degli eventi astronomici più suggestivi dell’anno: la Superluna Fredda, l’ultima Luna Piena del 2025 e l’ultimo fenomeno di questo tipo prima di una lunga pausa. Scrive statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Superluna Fredda Perch233