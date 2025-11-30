Arresto durante il mercato Ruba denaro a un banco e scappa Bloccato da ambulante straniero

Deruba una commerciante tra i banchi del mercato, tenta di fuggire ma viene fermato da un altro ambulante che riesce a 'placcarlo' prima dell'arrivo delle volanti. Sono stati istanti decisamente concitati quelli vissuti venerdì mattina in pieno centro storico. Il responsabile del raid è stato immediatamente arrestato con l'accusa di rapina impropria, mentre il denaro sottratto è stato prontamente restituito al legittimo proprietario. Un risultato che probabilmente non sarebbe stato possibile senza il provvidenziale intervento dell'altro commerciante, che si è coraggiosamente lanciato all'inseguimento.

