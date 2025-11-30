Arrestato l’ex ministro socialista Ábalos un colpo per Sánchez

L’ex ministro ed ex mano destra di Pedro Sánchez, José Luís Ábalos, entra in carcere. È il primo ministro dei governi guidati dal leader socialista a finire in prigione. Le . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

