Arrestato a Fiuggi 38enne casertano deve scontare oltre dieci anni di reclusione

Si era trasferito nel nord della Ciociaria per cercare un po' di relax ed aveva scelto la città delle terme e dell'acqua famosa in tutto il mondo per vivere in tranquillità in attesa delle condanne che pendevano su di lui. Condanne che sono arrivate e alle quali i carabinieri della Stazione di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Fiuggi, 38enne arrestato: droga, resistenza, evasione e violazione della sorveglianza speciale - facebook.com Vai su Facebook

Picchia il padre in casa e si amputa la falange di un dito per accusarlo: 38enne arrestato - I carabinieri hanno arrestato un 38enne di Bariano (Bergamo) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Lo riporta fanpage.it