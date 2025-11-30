Arezzo vittoria pesante in un match complicato | Sambenedettese superata 1-0

L’Arezzo conquista tre punti preziosi al termine di una gara poco spettacolare ma ricca di insidie, aggravate dall’assenza dell’ultimo minuto di Cianci per un risentimento muscolare. L’attaccante si aggiunge alla lunga lista di indisponibili e Bucchi è costretto a schierare Varela dal primo minuto, vista anche la condizione non ottimale di Ravasio. La Sambenedettese interpreta il match come previsto: blocco basso, densità difensiva e grande aggressività. Nonostante questo gli amaranto creano alcune ripartenze interessanti, senza però concretizzarle. Al 15’ Mawuli e Pattarello si ostacolano a pochi passi dalla porta, vanificando un’azione pericolosa. 🔗 Leggi su Lortica.it

