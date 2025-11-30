Gli amaranto si riprendono con forza la vetta della classifica — alla pari con il Ravenna ma con una partita in meno — al termine di una gara psicologicamente complicata, resa ancora più insidiosa dalle tante defezioni per acciacchi, infortuni, febbre e mascherine in settimana. Stavolta contava una sola cosa: vincere. E l’Arezzo ha vinto. Nel primo tempo qualche occasione ghiotta non viene sfruttata, e al 35? arriva anche il gol di Varela, poi annullato per un fallo di Mawuli davvero molto dubbio. Ma gli amaranto non mollano. La svolta arriva al 10? della ripresa: Pattarello parte in uno dei suoi strappi, lanciato da un gran pallone di Guccione, entra in area e viene steso. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, tre punti d’oro: Sambenedettese kappaò 1-0