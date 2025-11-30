Arezzo-Sambenedettese 1-0 vittoria di rigore
Arezzo, 30 novembre 2025 – C’era da attendersi una partita spigolosa e così è stato. L’ Arezzo in settimana prima aveva perso tre punti per l’esclusione del Rimini, poi la vetta del girone per la vittoria del Ravenna a Pineto. La prestazione, non proprio brillante, può essere dovuta anche a questo, ma di buono il Cavallino si prende una vittoria di platino che lo riporta al primo posto e a temporaneamente +10 dall’Ascoli terzo. Di Pattarello, sempre più trascinatore, il gol decisivo dal dischetto in avvio di ripresa. Prima del calcio d’inizio sorprende l’assenza di Cianci: problema muscolare per la punta, che limita le scelte di Bucchi davanti, visto che Ravasio è a mezzo servizio e va solo in panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
