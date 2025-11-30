Arezzo in vetta con il rigore di Pattarello | battuta la Samb

AREZZO – Arezzo sempre in testa al campionato, assieme al Ravenna, grazie alla vittoria di misura con la Sambenedettese.  Nella giornata di campionato per le toscane della domenica escono tutti i segni: X per la Pianese, beccata da un calcio di rigore assegnato al Campobasso in pieno recupero (1-1). Per e si inguaia il Pontedera, che finisce ko con il Carpi. Anche in questo caso il gol arriva in pieno recupero: è la beffa dell’ex Pietra.  Arezzo – Sambenedettese 1-0 AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Guccione (84’Tito), Chierico (53’Iaccarino); Pattarello (84’Perrotta), Djamanca,Tavernelli (70’Ravasio). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

