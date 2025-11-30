Area flegrea il ruolo significativo del campo idrotermale

di Paolo Pantani Commento all’articolo di Chiara Sabelli pubblicato su “scienze in rete” il 20 novembre 2025. Abbiamo letto con molta attenzione l’articolo della giornalista scientifica Chiara Sabelli intitolato “Fare la TAC Ai Campi Flegrei ” su Scienze in Rete, Organo della rete delle società scientifiche italiane e abbiamo raccolto il commento del Vulcanologo Flegreo Professore Giuseppe Luongo:”, che pubblichiamo integralmente: ” Caro Paolo non vi è dubbio che il campo idrotermale abbia un ruolo significativo nella dinamica dell’ area Flegrea, ma ritenerlo la causa primaria del fenomeno non mi convince. 🔗 Leggi su Ildenaro.it