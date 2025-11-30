Arcene 75enne intrappolato in un canale di scolo per ore | salvato grazie all’allarme di un passante

Arcene. Un uomo di 75 anni è stato tratto in salvo, intorno alle 22 di sabato 29 novembre, dopo essere rimasto intrappolato per almeno 6 ore in un canale di raccolta delle acque piovane all’interno della sua abitazione. L’allarme è stato lanciato da un passante a una pattuglia del comando della polizia locale di Verdello, Arcene e Lurano nel corso di un controllo serale nell’ambito del progetto Smart di Regione Lombardia. L’uomo ha segnalato agli agenti di aver udito delle grida d’aiuto provenienti da una villa del centro apparentemente chiusa. Dopo aver suonato senza ottenere risposta, gli agenti hanno constatato che in casa non c’era nessuno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it