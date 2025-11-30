Arbitro Pisa Inter | ecco l’arbitro della gara

Arbitro Pisa Inter. La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di campionato e, di conseguenza, per il match tra Pisa e Inter, partita in programma oggi alle 15:00 all’ Arena Garibaldi. Il fischietto sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Arbitro Pisa Inter, dirige Guida: assistenti e quarto uomo. Accanto a Guida ci saranno gli assistenti Bercigli e Cavallina, mentre il ruolo di quarto uomo è stato assegnato a Perenzoni, chiamato a gestire la zona tecnica e il rapporto con le panchine. Al VAR Paterna mentre l’ AVAR sarà La Penna. PISA – INTER (oggi – domenica, ore 15) Arbitro: Guida. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

