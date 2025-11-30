Arbitro accerchiato da 4 calciatori costretto a rifugiarsi negli spogliatoi a Servigliano

SERVIGLIANO - Doveva essere un sabato pomeriggio di calcio e divertimento allo stadio Settimi di Servigliano, dove la squadra di casa affrontava la Corva, per una semplice partita di calcio. A. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Arbitro accerchiato da 4 calciatori, costretto a rifugiarsi negli spogliatoi a Servigliano

Approfondisci con queste news

L'ARBITRO SMENTISCE IL VAR Caos Milan-Lazio: Collu accerchiato - facebook.com Vai su Facebook

Arbitro accerchiato da 4 calciatori, costretto a rifugiarsi negli spogliatoi a Servigliano - Doveva essere un sabato pomeriggio di calcio e divertimento allo stadio Settimi di Servigliano, dove la squadra di casa affrontava la Corva, per una semplice partita di calcio. Riporta msn.com

Daspo di 5 anni al calciatore che ha aggredito l’arbitro - Il calciatore del Francica che ha aggredito violentemente l’arbitro 17enne è stato sanzionato con un Daspo di 5 anni e l'obbligo di firma. Si legge su quotidianodelsud.it

Calciatore aggredisce a cazzotti arbitro 17enne, terzo caso a Locri in un anno. E i carabinieri si defilano… - Erano "presenti due carabinieri, ai quali è stato chiesto un intervento. Come scrive msn.com