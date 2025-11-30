Il mondo delle serie TV vive di continui cambiamenti e sorprendenti ritorni, anche dopo anni dalla cancellazione. Tra le produzioni che continuano a suscitare grande interesse, spicca The OA, cancellata da Netflix nel 2019 nonostante il suo vasto pubblico e l’alto gradimento critico. L’attuale contesto dello streaming e le nuove produzioni di successo, come l’ultima serie di Apple TV, aprono possibilità interessanti per un eventuale ritorno della serie. In questa analisi, si approfondisce perché il servizio di streaming di Apple potrebbe rappresentare la piattaforma ideale per The OA, e quali elementi potrebbero favorire un suo possibile rilancio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Apple TV deve recuperare la controversa cancellazione di Netflix dopo il successo di fantascienza