Applausi Fuori festival per Andrea Vitali

La rassegna “Fuori Festival”organizzata dall'assessore alla cultura Doriana Pachera  di Mandello del Lario ha ospitato in sala civica lo scrittore Andrea Vitali. A dialogare con lui nella presentazione del suo ultimo libro “I rimedi del dottor Aice Debouchè” edito da Rizzoli, Alvaro Vaccarella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

A Cannes oltre 7 minuti di applausi per Fuori di Mario Martone - Calorosa accoglienza con oltre 7 minuti di applausi in sala al Festival del Cinema di Cannes per il film di Mario Martone 'Fuori' con Valeria Golino, al cinema dal 22 maggio. Come scrive ansa.it

