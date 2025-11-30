Applausi Fuori festival per Andrea Vitali
La rassegna “Fuori Festival”organizzata dall'assessore alla cultura Doriana Pachera di Mandello del Lario ha ospitato in sala civica lo scrittore Andrea Vitali. A dialogare con lui nella presentazione del suo ultimo libro “I rimedi del dottor Aice Debouchè” edito da Rizzoli, Alvaro Vaccarella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Lisa Vittozzi è tornata e si è fatta sentire subito ? Dopo un anno complicato e uno stop lungo quanto l’attesa, rientra in staffetta e tira fuori una terza frazione da applausi Vai su X
Eurosport Italia. . Lisa Vittozzi è tornata e si è fatta sentire subito ? Dopo un anno complicato e uno stop lungo quanto l’attesa, rientra in staffetta e tira fuori una terza frazione da applausi - facebook.com Vai su Facebook
A Cannes oltre 7 minuti di applausi per Fuori di Mario Martone - Calorosa accoglienza con oltre 7 minuti di applausi in sala al Festival del Cinema di Cannes per il film di Mario Martone 'Fuori' con Valeria Golino, al cinema dal 22 maggio. Come scrive ansa.it
