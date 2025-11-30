Apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini | una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia

In inverno continuano le aperture con gli orari invernali alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, aperta tutte le domeniche mattina e pomeriggio.Il monumento sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visite guidate dagli archeologi di ArcheOfficina ogni ora, fino a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Apertura speciale ai Giardini del Volturno il 14 dicembre. Vieni a gustare la magia del Parco, un'occasione per godere della natura. Apertura ore 11.00, chiusura ore 17.00. Visite guidate alle ore 11.30 e 15.00. Area giochi per bambini con animazione. Il ticket - facebook.com Vai su Facebook

Diocesi: Siracusa, visite guidate nella catacomba di santa Lucia - Un’esperienza fuori dal comune per conoscere la Siracusa sotterranea in un modo unico e coinvolgente. agensir.it scrive

Weekend d’inverno a Lilibeo con aperture e visite guidate tra gli scavi archeologici - Proseguono per tutta la stagione invernale le aperture dei tre affascinanti siti urbani del Parco Archeologico di Lilibeo- Da itacanotizie.it

Aperture speciali e visite guidate con le “Giornate Fai d’Autunno“ - Oggi e domani la bellezza si svela in Umbria con il ritorno delle “Giornate Fai d’Autunno“, il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico che il Fondo Ambiente Italiano organizza ... Come scrive lanazione.it