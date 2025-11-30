Apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini | una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia

Palermotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In inverno continuano le aperture con gli orari invernali alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, aperta tutte le domeniche mattina e pomeriggio.Il monumento sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visite guidate dagli archeologi di ArcheOfficina ogni ora, fino a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Diocesi: Siracusa, visite guidate nella catacomba di santa Lucia - Un’esperienza fuori dal comune per conoscere la Siracusa sotterranea in un modo unico e coinvolgente. agensir.it scrive

apertura visite guidate catacombaWeekend d’inverno a Lilibeo con aperture e visite guidate tra gli scavi archeologici - Proseguono per tutta la stagione invernale le aperture dei tre affascinanti siti urbani del Parco Archeologico di Lilibeo- Da itacanotizie.it

Aperture speciali e visite guidate con le “Giornate Fai d’Autunno“ - Oggi e domani la bellezza si svela in Umbria con il ritorno delle “Giornate Fai d’Autunno“, il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico che il Fondo Ambiente Italiano organizza ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Apertura Visite Guidate Catacomba