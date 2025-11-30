Anziano allettato vive in una casa popolare senza infissi | degrado di Stato nel Napoletano

Napolitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Rione Salicelle di Afragola un anziano allettato, con seri problemi di salute, vive da mesi con la camera da letto murata. L’appartamento, regolarmente assegnato, è stato ristrutturato con i fondi del Pnrr ma senza la sostituzione degli infissi: quando piove, l’acqua entra direttamente nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Anziano allettato, vive in una casa popolare senza infissi: degrado "di Stato" nel Napoletano - L’appartamento, regolarmente assegnato, è stato ristrutturato con i fondi del Pnrr ma senza la sostituzione degli infissi: quando piove, l’acqua entra direttamente nella stanza ... napolitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anziano Allettato Vive Casa