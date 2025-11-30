Antonelli nella bufera ha fatto passare Norris? Le accuse social e le ‘scuse’ a Verstappen

Ildifforme.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli e un sorpasso incassato all’ultimo giro che ha scatenato alcuni ‘dubbi’ sui social. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso oggi, domenica 30 novembre, al quinto posto il Gran Premio del Qatar, venendo passato all’ultimo dei 57 giri previsti da Lando Norris, leader del Mondiale Piloti, che ha conquistato così . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

antonelli nella bufera ha fatto passare norris le accuse social e le 8216scuse8217 a verstappen

© Ildifforme.it - Antonelli nella bufera, ha fatto passare Norris? Le accuse social e le ‘scuse’ a Verstappen

Altre letture consigliate

antonelli bufera ha fattoAntonelli nella bufera, ha fatto passare Norris? Le accuse social e le 'scuse' a Verstappen - Andrea Kimi Antonelli e un sorpasso incassato all'ultimo giro che ha scatenato alcuni 'dubbi' sui social. Da msn.com

antonelli bufera ha fattoKimi Antonelli chiarisce con Verstappen dopo le accuse della Red Bull a Losail: “Non l’ho fatto passare” - A Losail la Red Bull insinua che Kimi Antonelli abbia favorito Lando Norris nel finale del GP del Qatar, ma il rookie Mercedes respinge ogni accusa e chiarisce ... Lo riporta fanpage.it

Antonelli, scuse a Verstappen e una certezza: “Sì, Max ce la farà” - L'italiano si è scusato con il campione in carica per aver commesso un errore che ha fatto recuperare due preziosi punti a Norris ... Scrive formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Antonelli Bufera Ha Fatto