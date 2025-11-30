Antonelli nella bufera ha fatto passare Norris? Le accuse social e le ‘scuse’ a Verstappen

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli e un sorpasso incassato all’ultimo giro che ha scatenato alcuni ‘dubbi’ sui social. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso oggi, domenica 30 novembre, al quinto posto il Gran Premio del Qatar, venendo passato all’ultimo dei 57 giri previsti da Lando Norris, leader del Mondiale Piloti, che ha conquistato così . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Antonelli nella bufera, ha fatto passare Norris? Le accuse social e le ‘scuse’ a Verstappen

