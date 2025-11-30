Giancarlo Antognoni, icona del calcio italiano, ha concesso un’intervista a Repubblica, commentando l’enorme talento di Nico Paz e la situazione relativa ai giovani della Nazionale. Le parole di Antognoni. Giancarlo Antognoni, numero dieci elegante e di classe della Fiorentina negli anni 70-80, le piace Paz? «Mi ci rivedo, tecnicamente siamo simili. Abbiamo le stesse caratteristiche, visione di gioco, forza fisica. Anche io segnavo gol e regalavo assist. Ma non mi è mai riuscita una sforbiciata come la sua nella partita vinta contro il Sassuolo». Un gesto spettacolare, di coordinazione, potenza e precisione, che non è valso un gol per la gran parata di Muric ma che ha disegnato lo stupore sulle facce di due star di Hollywood come Michael Fassbender e Chris Pine, presenti in tribuna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Antognoni: «Io vedo tanti giovani in Nazionale, ma bisognerebbe credere in loro e non soffocarli di pressioni»