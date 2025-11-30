Antiquario e moglie trovati morti a Firenze | sui corpi ferite da taglio sangue in tutta la casa

Tgcom24.mediaset.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini dei carabinieri procedono su più fronti, senza escludere alcuna ipotesi, anche quella di un omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

