anticonformista con stile multifort tv big date di mido omaggio al piccolo schermo

Qualità dei materiali, precisione ma anche un tocco di leggerezza rendono unico il Multifort TV Big Date S01E02, ultimo arrivato nella fortunata serie MIDO. Il quadrante colorato e grafico, in contrasto con il PVD grigio satinato, ricorda un piccolo schermo che si abbina perfettamente alla caratteristica cassa a forma di televisore. A completare questa edizione speciale un bracciale e due cinturini aggiuntivi, intercambiabili e coloratissimi, che rendono il Multiform TV adatto davvero a tutte le occasioni mantenendo sempre un pizzico di anticonformismo. Ispirata all’epoca d’oro della televisione, questa edizione speciale presenta un quadrante con impressi i colori delle barre che apparivano sui televisori vintage. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

