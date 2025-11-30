Qualità dei materiali, precisione ma anche un tocco di leggerezza rendono unico il Multifort TV Big Date S01E02, ultimo arrivato nella fortunata serie MIDO. Il quadrante colorato e grafico, in contrasto con il PVD grigio satinato, ricorda un piccolo schermo che si abbina perfettamente alla caratteristica cassa a forma di televisore. A completare questa edizione speciale un bracciale e due cinturini aggiuntivi, intercambiabili e coloratissimi, che rendono il Multiform TV adatto davvero a tutte le occasioni mantenendo sempre un pizzico di anticonformismo. Ispirata all’epoca d’oro della televisione, questa edizione speciale presenta un quadrante con impressi i colori delle barre che apparivano sui televisori vintage. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anticonformista con stile. Multifort TV Big Date di Mido omaggio al piccolo schermo