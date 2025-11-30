Anticipazioni Verissimo domenica 30 novembre Diego Dalla Palma e la sua morte programmata
Silvia Toffanin torna domenica 30 novembre con un nuovo imperdibile appuntamento di Verissimo. Il pomeriggio di Canale 5 si popola così come d’abitudine di storie, confessioni e racconti dei più amati del mondo dello spettacolo, italiano e internazionale. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata e gli ospiti in studio. Anticipazioni Verissimo domenica 30 novembre: gli ospiti. La puntata domenica di Verissimo promette scintille e confessioni da vero colpo di scena! Sarà inoltre un occasione per festeggiare i 60 anni di carriera dai Pooh, presenti in studio. Una vita, la loro, dedicata alla musica e al mondo dello spettacolo e segnata da enormi successi. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A #Verissimo un'anticipazione esclusiva de #LaNotteNelCuore - facebook.com Vai su Facebook
In esclusiva a #Verissimo, una piccola anticipazione sulla vostra amata serie… #ForbiddenFruit Vai su X
Verissimo, Anticipazioni e Ospiti della puntata di Domenica 30 novembre 2025 su Canale 5 - Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda domenica 30 novembre 2025 su Canale 5. Scrive msn.com
Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 - Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo su Canale 5: ospiti e anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. Come scrive superguidatv.it
Verissimo, ospiti del 29 e 30 novembre su Canale 5: anticipazioni del weekend - La puntata accoglierà anche Mihaela, madre di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio 2024. Segnala lifestyleblog.it