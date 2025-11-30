Anticipazioni Amici del 30 novembre batosta per Alessandra Celentano

Non c’è domenica pomeriggio senza Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale5 torna il 30 novembre sempre alle 14.00, con nuove sfide tra cantanti e ballerini, senza dimenticare i colpi di scena e gli scontri tra i professori. Anche in questa puntata gli allievi della scuola affronteranno gare e compiti per difendere il proprio banco e tentare la corsa al Serale. Amici, le anticipazioni del 30 novembre: le sfide. L’appuntamento di Amici di domenica 30 novembre promette grandi emozioni, tra sfide e confronti accesi. Prima colpo di scena in apertura di puntata con Emiliano, unico allievo chiamato ad affrontare una sfida diretta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Amici del 30 novembre, batosta per Alessandra Celentano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Amici News & Anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

Ieri avevamo annunciato che Isobel lascerà #Amici25 per una nuova avventura. La nuova avventura? Sarà la valletta di Max Giusti in “Caduta libera” a partire dal 7 Dicembre. Vai su X

Amici 25 anticipazioni puntata 30 novembre news, spoiler e ospiti - Proprio oggi si sono svolte le registrazioni della puntata e come al solito in questi minuti stanno ... Scrive novella2000.it

Amici 25, anticipazioni: addio choc di Isobel e lite furiosa tra Celentano e Peparini - Oggi, domenica 30 novembre 2025, nuovo puntata di Amici 25 su Canale 5: ecco ospiti, risultati delle sfide e spoiler sulle eliminazioni. Secondo libero.it

Amici 25, anticipazioni puntata del 30 novembre: un’allieva assente, gli ospiti e l’annuncio su Isobel - Le anticipazioni della puntata di Amici 25 registrata ieri, che andrà in onda domenica 30 novembre, dalle 14 su Canale5 ... Riporta fanpage.it