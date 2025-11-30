Anna Del Bene chi è l’ex compagna di Diego Dalla Palma | Dopo di lei sono andato con gli uomini

A nna Del Bene   è stata per anni la compagna di Diego Dalla Palma, noto visagista e truccatore delle star, per lui ha rappresentato  “un grande amore”, come raccontato da lui stesso nell’ambito di un’ intervista  concessa qualche tempo fa a Candida Morvillo per il  “Corriere della Sera”. I due non si sono mai sposati, ma è noto che la passione tra di loro abbia toccato i massimi livelli, tanto che Dalla Palma ne parla come  “una figura molto importante del mio passato”. Secondo alcune ricostruzioni,  Anna Del Bene  era legata al mondo artistico e musicale. Alcune fonti la descrivono come  soprano fiorentina, con un talento naturale per la voce lirica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

