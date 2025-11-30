Andrea Stella pronto al GP del Qatar | Non faremo calcoli ci concentreremo su noi stessi
Potrebbe essere questa la giornata decisiva per l’assegnazione del Mondiale F1 2025. Alle 17 scatterà infatti il penultimo appuntamento della stagione, il Gran Premio del Qatar 2025, in scena sul circuito in notturna di Losail. Al termine della gara sapremo se la battaglia per il titolo si sposterà ad Abu Dhabi oppure il GP qatariota chiuderà il sipario sull’appassionante finale di stagione. A Lando Norris basterebbe vincere oggi il Gran Premio per conquistare il suo primo titolo Mondiale al settimo anno in F1. Il britannico dovrà però superare la resistenza del suo compagno di squadra Oscar Piastri, apparso nuovamente veloce per tutto il weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it
