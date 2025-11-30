Andrea Iannone ed Elodie come va la storia d' amore?

"In un momento complesso lei è stata l'alba, l'arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, una figura importante, ci siamo incastrati bene. Ci siamo fidanzati subito, ci supportiamo tanto in ogni cosa, mi riempie di felicità". Così racconta Andrea Iannone della su fid - facebook.com Vai su Facebook

