Andrea Bargione | La Juve deve migliorare la squadra in estate Lui può essere un buon tassello – VIDEO

Andrea Bargione: «La Juve deve migliorare la squadra in estate. Lui può essere un buon tassello». Il commento del giornalista. Il giornalista di  .com,  Andrea Bargione, ha lanciato un  chiaro consiglio di mercato  alla dirigenza bianconera:  Marco Palestra  del  Cagliari  è il profilo da non farsi sfuggire. L’ esterno destro  sardo, classe  2005, è stato uno dei  migliori in campo  nella sfida contro la  Juventus, mettendo in  serio affanno  un giocatore esperto come  Filip Kosti?  e partecipando all’azione del gol sardo. Secondo  Bargione, la sua  grande prestazione  non deve assolutamente  passare inosservata  a  Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

