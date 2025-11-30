Andrea Bargione | La Juve deve migliorare la squadra in estate Lui può essere un buon tassello – VIDEO

Andrea Bargione: «La Juve deve migliorare la squadra in estate. Lui può essere un buon tassello». Il commento del giornalista. Il giornalista di .com, Andrea Bargione, ha lanciato un chiaro consiglio di mercato alla dirigenza bianconera: Marco Palestra del Cagliari è il profilo da non farsi sfuggire. L’ esterno destro sardo, classe 2005, è stato uno dei migliori in campo nella sfida contro la Juventus, mettendo in serio affanno un giocatore esperto come Filip Kosti? e partecipando all’azione del gol sardo. Secondo Bargione, la sua grande prestazione non deve assolutamente passare inosservata a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

