Ancora minacce a Il Tempo dal predicatore di Torino Eventi con la Cgil e difende l' imam Shahin

Iltempo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brahim Baya, l'uomo che elogia la vita del terrorista Yaya Sinwar ora ha anche l'appoggio della Cgil. Quello che dovrebbe essere lo storico sindacato italiano, si unisce a Baya nella sua nuova iniziativa: «Nasce ufficialmente NUR, narrazioni umane di resilienza. La nostra prima iniziativa in collaborazione con Cgil Torino è dedicata a Gaza», ha scritto il predicatore su Facebook. Baya che proprio lo stesso giorno ha lanciato l'ennesima pesante accusa contro Il Tempo: «Stanno preparando il terreno per la mia deportazione dal mio paese». Ma non siamo stati noi a definire Sinwar un «la voce della resistenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

