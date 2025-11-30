Ancora minacce a Il Tempo dal predicatore di Torino Eventi con la Cgil e difende l' imam Shahin

Brahim Baya, l'uomo che elogia la vita del terrorista Yaya Sinwar ora ha anche l'appoggio della Cgil. Quello che dovrebbe essere lo storico sindacato italiano, si unisce a Baya nella sua nuova iniziativa: «Nasce ufficialmente NUR, narrazioni umane di resilienza. La nostra prima iniziativa in collaborazione con Cgil Torino è dedicata a Gaza», ha scritto il predicatore su Facebook. Baya che proprio lo stesso giorno ha lanciato l'ennesima pesante accusa contro Il Tempo: «Stanno preparando il terreno per la mia deportazione dal mio paese». Ma non siamo stati noi a definire Sinwar un «la voce della resistenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ancora minacce a Il Tempo dal predicatore di Torino. Eventi con la Cgil e difende l'imam Shahin

