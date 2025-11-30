Ancora male Goggia quanto ci manca la Fede

Una nevicata scompiglia le carte a Copper Mountain: dopo il quinto posto, con rimonta di 15 posizioni, di Alex Vinatzer nel gigante di venerdì, anche alle azzurre riesce una piccola remuntada. Dopo una prima manche disastrosa, Asja Zenere chiude nona (era 12esima) e Sofia Goggia, da 24sima ad oltre 2", chiude 17sima. La gara, su ai 3mila metri, della "montagna di rame" viene rimandata per ripulire la pista ed abbassata al piano centrale. Manche sotto il minuto, neve aggressiva. Bisogna sciare come in cristalleria. Molte big affondano. Mikaela Shiffrin? Dopo il 18esimo posto parziale, alla ripresa ne recupera 4, ma chiude oltre i 2".

