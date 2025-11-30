Ancora azzurri! Altro secondo posto nella staffetta mista di Östersund

30 nov 2025

Tutte le emozioni di Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi dopo il secondo posto conquistato nella staffetta mista di Östersund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

