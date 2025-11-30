Ancora azzurri! Altro secondo posto nella staffetta mista di Östersund

Tutte le emozioni di Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi dopo il secondo posto conquistato nella staffetta mista di Östersund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ancora azzurri! Altro secondo posto nella staffetta mista di Östersund

Leggi anche questi approfondimenti

L'ITALIA RINCORRE All'intervallo Azzurri sotto 39-34 in Lituania. Davvero troppe palle perse per gli Azzurri, già a quota 14. Stefano Tonut guida l'attacco con 11 punti, Nico Mannion ne mette 8. Buon impatto di Luigi Suigo, ma c'è bisogno di altro per vinc - facebook.com Vai su Facebook

Azzurri Conversano: Giuseppe Fanelli ne fa quattro ma con il Veglie arriva un altro ko Vai su X

Ottimo secondo posto per la staffetta femminile di biathlon - Inizio di stagione incoraggiante in vista delle Olimpiadi: le atlete azzurre a Östersund conquistano un posto sul podio ... Riporta rainews.it

Camarda trascina l’Italia Under 21 che fa poker in Montenegro: gli Azzurrini consolidano il secondo posto - Ancora una volta protagonista Camarda autore di 4 gol in 4 partite. Si legge su fanpage.it

Spareggi Italia: ecco le avversarie degli azzurri in caso di secondo posto in classifica - Dopo l'entusiasmo generale per i sei punti conquistati dagli azzurri nelle gare con Estonia e Israele, ci ha pensato la Norvegia a ridimensionare la classifica. Da ilmessaggero.it