Anche Rubio ai colloqui con gli ucraini oggi in Florida Raid russi a Kiev

Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà con l'inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner ai colloqui con una delegazione ucraina oggi in Florida. Lo riferisce il New York Times. I rappresentanti di Kiev saranno guidati da Rustem Umerov, il consigliere per la sicurezza di Volodymyr Zelensky dopo le dimissioni del capo negoziatore Andriy Yermak, travolto da una scandalo di.

