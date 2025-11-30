Anche la Cisl Scuola Catania solidale con la Pestalozzi dopo l' incendio della biblioteca

Cataniatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Scuola Catania esprime totale solidarietà alla comunità scolastica della “Pestalozzi” di Catania. L’istituto, nel quartiere del Villaggio Sant’agata, colpito da un vile incendio doloso nella notte tra il 27 e il 28 novembre. “Non parliamo solo di un atto vandalico – dichiara la segretaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Cisl Scuola Catania Solidale