Anche al Pecci domani il World Aids Day

Lanazione.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani in occasione del World Aids Day, il Pecci dedica un’intera giornata a riflessioni, incontri e immagini che parlano di prevenzione, memoria e presente. Il Centro sarà aperto dalle 9.30 alle 22 con una serie di iniziative in dialogo con la mostra Vivono. Arte e affetti, Hiv-Aids in Italia. 1982-1996 e momenti di sensibilizzazione con gli studenti. Si parte alle 9.30 con la visita guidata alla mostra di alcune classi del Marconi, poi un incontro su educazione all’affettività e prevenzione con Samuele Bencini (attivista, educatore) e Nicola Macchione (foto, medico chirurgo specializzato in urologia e andrologia, impegnato nella divulgazione scientifica sui social e on line). 🔗 Leggi su Lanazione.it

