Anche al Pecci domani il World Aids Day
Domani in occasione del World Aids Day, il Pecci dedica un’intera giornata a riflessioni, incontri e immagini che parlano di prevenzione, memoria e presente. Il Centro sarà aperto dalle 9.30 alle 22 con una serie di iniziative in dialogo con la mostra Vivono. Arte e affetti, Hiv-Aids in Italia. 1982-1996 e momenti di sensibilizzazione con gli studenti. Si parte alle 9.30 con la visita guidata alla mostra di alcune classi del Marconi, poi un incontro su educazione all’affettività e prevenzione con Samuele Bencini (attivista, educatore) e Nicola Macchione (foto, medico chirurgo specializzato in urologia e andrologia, impegnato nella divulgazione scientifica sui social e on line). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Teatro Savoia - Stagione 2025/2026 ?Macbeth di Wiliiam Shakespeare per la regia di Daniele Pecci in programma domenic 30 novembre alle ore 18:30 Biglietti per i singoli spettacoli della stagione in vendita dalle ore 17 di domani 27 novembre press - facebook.com Vai su Facebook
Anche al Pecci domani il World Aids Day - Domani in occasione del World Aids Day, il Pecci dedica un’intera giornata a riflessioni, incontri e immagini che parlano ... Lo riporta lanazione.it
Giornata Mondiale contro l’AIDS 2025: eventi, prevenzione e impegno civile - 1° dicembre 2025: scopri tutti gli eventi per la Giornata Mondiale contro l'AIDS. Come scrive msn.com
Vivono al Centro Pecci di Prato è la mostra che restituisce all’Italia la memoria dell’Aids - Vivono è la mostra al Centro Pecci di Prato che vuole ricostruisce una memoria collettiva italiana su Hiv e Aids Quando si entra nelle bianche stanze di Vivono. Riporta vogue.it