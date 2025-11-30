Anastasia suora di clausura e tennista | Da ragazzina ero una promessa in campo tiro fuori me stessa

Ravenna, 30 novembre 2025 – Da giovanissima, grazie al dritto potente, è stata una promessa del tennis a livello regionale, poi, durante un anno di studio all’estero, è arrivata la vocazione. Così la ravennate Caterina Cucca è diventata suor Anastasia. Ha regalato le racchette a un’amica e a vent’anni si è unita al monastero delle Carmelitane di Ravenna, vivendo per tanti anni la clausura dietro le grate del convento, arrivando a dirigerlo come superiora, per poi aprirne le porte ai fedeli. Grazie a un incontro fortuito, però, il tennis è tornato nella sua vita. Da due anni, una volta alla settimana, suor Anastasia toglie la tunica, indossa la tuta, racchetta in spalla, piedi sui pedali, il portone del monastero alle spalle, la città che scorre al suo passaggio e poi un paesaggio familiare: i palloni del circolo tennis Zavaglia, l’odore della terra rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

