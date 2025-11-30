Amoruso difende gli attaccanti: le valutazioni sono affrettate. La Juve non convince, il cuore del problema è il centrocampo che non riesce a costruire. Nicola Amoruso, ex calciatore e opinionista, ha analizzato la recente vittoria per 2-1 della Juventus contro il Cagliari intervenendo al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Como. Nonostante i tre punti, Amoruso è diretto: la Juve ha vinto, ma non convince. Il problema non è il risultato, ma il modo in cui è stato ottenuto. L’aspetto più critico, per Amoruso, è la lacuna tattica. Il centrocampo della Vecchia Signora fa fatica a costruire. Sebbene la fase difensiva sia solida, il reparto mediano, che è il cuore di una squadra, non riesce a innescare la manovra offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Amoruso cauto sul giudizio degli attaccanti della Juve di Spalletti: «Valutazione un po’ affrettate ma i bianconeri non mi convincono». La speranza è solo una